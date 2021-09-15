Свердловская полиция разыскивает уроженца Нижнего Тагила, подозреваемого в педофилии

В Свердловской области родители школьников начали рассылать в мессенджерах полицейскую ориентировку о поиске мужчины, которому инкриминируют статью УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом пишет портал Е1.ru.

По данным издания, 35-летнего уроженца Нижнего Тагила Станислава Семенина обвиняют в том, что он домогался несовершеннолетнего мальчика. Согласно информации на листовке, инцидент произошёл в посёлке Шаля 11 сентября 2021 года.

Уточняется, что подозреваемый может передвигаться на белом Renault Logan с госномером Н555ВР. По последней информации от волонтёров, которые помогают в поисках, похожую машину недавно заметили в деревне в Тавдинском районе. Судя по странице мужчины в соцсети, ранее он занимался печным делом в посёлке Шаля.