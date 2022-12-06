Педагог и ученица из Нижнего Тагила награждены премией и стипендией губернатора Свердловской области 

Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии и стипендии губернатора в сфере художественного образования педагогам и учащимся детских школ искусств, показавшим блестящие результаты в уходящем году, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. В номинации «За лучшую педагогическую работу года» награждена тагильчанка Наталья Емашева из Детской школы искусств № 2, а обладательницей стипендии в номинации «Юные дарования» стала ученица Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова Ксения Трубина.

Всего награды получили 28 человек из шести муниципалитетов региона — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Лесного, Верхней Салды и Каменска-Уральского.

«Создание возможностей для самореализации и развития талантов россиян — одно из важнейших направлений в рамках национальных целей развития, определённых президентом России. В Свердловской области созданы все условия, чтобы дети с самых ранних лет могли развивать таланты в любом виде искусства. Стипендии и премии губернатора — это возможность поддержать вас на вашем творческом пути, дать дополнительный стимул для развития ваших способностей и дарований. И конечно, это способ выразить уважение и благодарность вашим преподавателям, которые ведут вас к успеху», — отметил в ходе церемонии награждения Евгений Куйвашев.

Стипендии и премии губернатора Свердловской области ученикам и педагогам образовательных учреждений культуры и искусства присуждаются ежегодно с 2013 года. Всего за эти годы вручено 152 стипендии и 80 премий. Напомним, в прошлом году юная домристка из Нижнего Тагила Арина Роммель получила премию губернатора в размере 25 тысяч рублей за высокие достижения в музыке. Она победила в номинации «Юные дарования».