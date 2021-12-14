Юная домристка из Нижнего Тагила стала обладательницей премии губернатора Свердловской области

14-летняя ученица детской школы искусств № 2 Арина Роммель получила премию губернатора Свердловской области в размере 25 тысяч рублей за высокие достижения в музыке. Тагильчанка победила в номинации «Юные дарования». Арина играет на домре уже восемь лет. В будущем школьница хочет поступить в Нижнетагильский колледж искусств и продолжить обучение игре на народном инструменте.

«Выбрала домру, потому что мне нравится её звук и тембр. Она маленькая и лёгкая. На домре можно играть много произведений, так как можно брать скрипичную музыку», — рассказала АН «Между строк» Арина Роммель.

За последние три года девочка стала лауреатом более двадцати конкурсов областного и международного уровней. Также в этом году она участвовала в акции «Всеобщий музыкальный диктант», где получила 10 из 10 баллов. Арина неоднократно участвовала в конкурсе «Большая сцена для юных музыкантов», который проводит Нижнетагильская филармония совместно с музыкальными школами города. Основная идея проекта — взрослый оркестр аккомпанирует детям.

«У Ариши хорошие способности: музыкальный слух, хорошая координация рук. На премию губернатора берутся достижения ребёнка за последние три года. Мы предоставили 27 документов: это дипломы международных, всероссийских, областных, территориальных конкурсов», — рассказала педагог Арины Татьяна Терентьева.

Заявку на премию губернатора Арина и Татьяна подали в октябре. 24 ноября прошло заседание комиссии, которая утвердила Арину. В начале декабря в Региональном ресурсном центре в сфере культуры и художественного образования Екатеринбурга состоялась церемония вручения стипендий и премий губернатора Свердловской области. Лауреатов наградила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Заслуженные 25 тысяч рублей тагильчанка хочет потратить на образование.

Всего почётное звание и денежное вознаграждение получили 28 человек: ученики музыкальных школ и колледжей, ставшие победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов, а также педагоги колледжей и школ искусств. Лауреатов отбирали из сотни кандидатов.