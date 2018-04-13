Павел Дуров пообещал использовать в Telegram встроенный обход блокировок и попросил пользователей не удалять мессенджер

Telegram будет использовать встроенные в мессенджер методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» основатель мессенджера Павел Дуров.

При этом он отметил, что 100%-я доступность сервиса без VPN не может быть гарантирована.

«Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации», — подчеркнул Дуров.

Он также попросил не удалять и не переустанавливать Telegram, даже если возникнут проблемы со связью. Скачивать обновления для мессенджера Дуров призвал в AppStore и Google Play.

Напомним, сегодня судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно. За нарушение таким образом «пакета Яровой» мессенджер ранее оштрафовали на 800 тысяч рублей.