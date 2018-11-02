Патриарх Кирилл анонсировал расширение курса основ религиозных культур

Патриарх Кирилл, выступая в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» на конференции «Теология в современном научно-образовательном пространстве», заявил, что небольшой объём преподавания основ религиозных культур и светской этики в школе не даёт возможности учащимся познакомиться с этим предметом на должном уровне, поэтому этот курс необходимо расширить, пишет ТАСС.

«Основы религиозных культур преподаются сегодня "для галочки", потому что за один год при 1 часе в неделю нельзя дать никаких серьёзных знаний. Стоит такой предмет в сетке, но он своей роли пока не исполняет. Мы очень надеемся, что в рамках разрабатываемой сейчас предметной области "основы духовно-нравственной культуры народов России" будет увеличено число часов для основ религиозных культур», — отметил патриарх Кирилл.

Основы религиозных культур и светской этики стали обязательными для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.

Ранее стало известно, что в Пскове ученикам начальных классов в обязательном порядке преподают «Основы православной культуры». Дисциплина введена как факультатив, но с пометкой «обязательный». По словам директора псковской школы № 3, по данному факультативу в конце учебного года система оценивания «зачёт —незачёт», поэтому те, кто ходить не станет, не будут аттестованы. Классный руководитель сообщила одному из возмущённых родителей, что такой план обучения им дали в администрации города. То же ответил и директор школы, который также добавил, мол, в Пскове не изучать православие нельзя, ведь «кругом православие, тут везде храмы!».