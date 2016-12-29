Пассажиры пяти рейсов из Екатеринбурга застряли в Кольцово

Пассажиры нескольких рейсов из-за задержек самолётов не могут покинуть аэропорт Кольцово. Задержки связаны с решением авиакомпаний и поздним прибытием самолёта, рассказывает портал 66.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Дольше всех дожидаться своего рейса придётся летящим до Санкт-Петербурга пассажирам – самолёт «Уральских авиалиний» задерживается на пять часов. Второй рейс компании также задерживается на два часа.

Борт «РусЛайна», который должен был вылететь в Ростов, задерживается на три часа из-за позднего прибытия самолёта в Екатеринбург.

Также в уральском аэропорту остаются пассажиры двух рейсов Flydubai, которые не могут вылететь из-за задержки прибытия воздушного судна.

Руководитель пресс-службы Кольцово Дмитрий Тюхтин заверил, что аэропорт работает в штатном режиме, сбои в вылетах связаны с поздним прибытием рейсов и решениями авиакомпаний о переносе времени отправления.

В Екатеринбург также не могут вылететь самолеты «РусЛайна», «Уральских авиалиний», Flydubai.

Агентство новостей «Между строк»