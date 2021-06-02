Пассажиры «Ласточек» смогут бесплатно попасть в музей Ельцин Центра до конца лета

Пассажиры пригородных электропоездов «Ласточка» смогут бесплатно посетить екатеринбургский музей Бориса Ельцина в любое воскресенье. Это совместная акция Ельцин Центра и РЖД.

Чтобы бесплатно посетить музей, нужно предъявить на кассах Ельцин Центра билет на «Ласточку» с указанием мест. В акции принимают участие маршруты Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — Каменск-Уральский, Екатеринбург — Кузино — Шаля, Шарташ — Ревда, Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Курган и Екатеринбург — Пермь.

Акция будет действовать с 1 июня до 31 августа 2021 года.