Пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Пассажирский лайнер Airbus А320, принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии», совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах, приземление прошло благополучно.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что рейс Екатеринбург — Симферополь вылетел из аэропорта Кольцово, но не полетел по маршруту, а начал кружить над Сысертью, чтобы сбросить топливо. На это ему потребовалось более трёх часов. На борту воздушного судна находились 149 пассажиров. Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стало срабатывание датчика некорректного измерения скорости.

«Рейс U6-2931 Екатеринбург — Симферополь в 17:35 вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — рассказали в пресс-службе Кольцово.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» E1.ru рассказали, что авиакомпания предоставит резервный борт пассажирам севшего лайнера, его вылет назначен на 19:20 по местному времени.