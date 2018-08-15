Пассажиров «Ласточки» пересадили между Екатеринбургом и Нижним Тагилом на обычную электричку

Вчера днём около станции Аять сломался скоростной поезд «Ласточка» сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил. Как рассказали ИА «Все новости» пассажиры электропоезда, люди были вынуждены покинуть вагоны посреди леса и ждать следующую электричку.

«Проводницы открыли вагон и сказали, что всем нужно выйти и ждать обычную электричку просто посреди леса, — рассказывает Юлия Крупина. — Прошли 50 метров и оказались на станции Аять. А через 20 минут пересели на другой поезд. По прибытии на вокзал в Нижний Тагил сотрудники касс не могли толком объяснить, как поступить тем, кто приобретал билеты через интернет. В сухом остатке потраченные нервы, полтора часа потраченного в никуда времени и чудесные условия обычной электрички».

В пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК) изданию уточнили, что причиной замены «Ласточки» стала «техническая неисправность».

Отметим, что сегодня, 15 августа, «Ласточка» должна перевести трёхмиллионного пассажира. «Юбиляр» поедет из Екатеринбурга в Нижний Тагил и на перроне екатеринбургского вокзала его поздравят представители Свердловской железной дороги.