Пассажирка «Уральских авиалиний» отсудила у компании 80 тысяч за потерянный чемодан

Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» выплатить пассажирке компенсацию в размере более 80 тысяч рублей за утерянный багаж, позже решение нижестоящего суда подтвердил Свердловский областной суд, со ссылкой на пресс-службу суда пишет E1.ru.

Багаж был утерян в мае 2019 года: девушка вместе со своей семьёй возвращалась в Екатеринбург после отдыха в Анталье рейсом «Уральских авиалиний». В турецком аэропорту пассажиры сдали в багаж шесть чемоданов, а в аэропорту Кольцово получили лишь пять — один был утерян.

Служба розыска багажа составила акт об утере, а сотрудники полиции возбудили уголовное дело о краже в отношении неустановленного лица. В течение 21 дня утерянный багаж службой розыска найден не был. Тогда жительница Екатеринбурга обратилась в «Уральские авиалинии» с досудебной претензией о возмещении ущерба, но её оставили без удовлетворения. Девушка подала иск в суд, за утерю багажа она попросила компенсацию в 91 тысячу рублей, в такую же сумму оценила нанесённый ей моральный вред и неустойку.

Суд частично удовлетворил её требования: в пользу истицы была взыскана компенсация за утерю багажа в соответствии с Монреальской конвенцией — 40,9 тысячи рублей, компенсация морального вреда — 3 тысячи рублей, неустойка — 40,9 тысячи рублей и штраф — 42,4 тысячи рублей. Авиакомпания не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде.

«Представитель ответчика указал в жалобе, что авиакомпания "Уральские авиалинии" является ненадлежащим ответчиком по делу, так как рейс был чартерным, был оплачен в рамках реализации туристского продукта. Следовательно, туроператор несёт ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, в том числе и за действия третьих лиц», — сказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге областной суд снизил размер неустойки до 11,4 тысячи рублей, штрафа — до 26,3 тысячи рублей. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Таким образом, «Уральские авиалинии» выплатят жительнице Екатеринбурга 81,8 тысячи рублей.