Партия ветеранов России попросила проверить на экстремизм высказывание Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак заявила в эфире украинской радиостанции «Новое время», что Крым необходимо вернуть Украине. Партия ветеранов России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить это высказывание на наличие призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

«В настоящее время не представляется возможным дать оценку высказываниям на предмет наличия или отсутствия в них признаков экстремизма», — говорится в ответе Генпрокуратуры, опубликованном на сайте партии.

В документе уточняется, что экспертиза будет готова не раньше первого квартала 2020 года.

Как пишет Znak.com, психолого-лингвистическую экспертизу заявления Собчак проведёт ГБУ «Московский исследовательский центр».