Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект о трёх президентских сроках

Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект о сроках полномочий президента, со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента сообщает «Дождь». Ранее стало известно, что парламент Чечни подготовил законопроект о внесении в Конституцию России поправок с целью продления полномочий главы государства с двух до трёх сроков подряд.

Инициатором продления срока полномочий президента является глава Чечни Рамзан Кадыров.

Парламент республики поддержал его предложение и подготовил соответствующий законопроект.

Согласно пункту 3 статьи 81 Конституции России, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. В 2008 году Дмитрий Медведев увеличил президентский срок с четырёх до шести лет.