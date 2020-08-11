Парламент Беларуси назвал адекватными действия силовиков во время протестов

Парламент Беларуси назвал адекватными действия силовиков в отношении протестующих. В заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей также говорится, что власти категорически осуждают попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

«Нельзя допустить, чтобы молодёжь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа», — цитирует заявление провластное издание БелТА.

Как сообщили в Минздраве республики, сейчас в стационарах Беларуси находятся на лечении более 200 пострадавших в ходе уличных протестов. В основном это люди с ушибами мягких тканей, травмами конечностей.

«Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы лёгкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, минувшей ночью в Беларуси продолжились ожесточённые столкновения граждан с полицией, люди строили баррикады, бросали коктейли Молотова и обстреливали силовиков фейерверками. Те отвечали жестокими избиениями, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. По предварительным данным, погиб один человек, множество пострадали. Помимо ОМОНа, для подавления митингующих использовались военные. МВД Беларуси отчиталось о двух тысячах задержанных.

Волнения в Беларуси начались после оглашения результатов голосования на президентских выборах. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал порядка 80%. В штабе Тихановской считают, что результаты сфальсифицированы. Сразу после их оглашения люди вышли на улицу, начались столкновения с милицией.