Парковка для чиновников: у администрации ГГО на машины простых тагильчан приклеивают требование не оставлять автомобили

На машины простых тагильчан, которые паркуются у администрации Горноуральского городского округа (ГГО, Красноармейская, 46), приклеивают объявления с просьбой не оставлять автомобили возле здания. Об этом АН «Между строк» рассказала тагильчанка Надежда Баранова. На прошлой неделе она припарковала свою Kia Picanto возле администрации ГГО, а когда вернулась, обнаружила, что на лобовое стекло её машины приклеена записка.

«Уважаемый владелец автомобиля! Огромная просьба не парковать свой автомобиль на нашей парковке, так как нашим сотрудникам не хватает парковочных мест», — говорится в записке за подписью администрации ГГО.

«Я сначала подумала, что это какая-то реклама, и отковыряла это объявление, — рассказывает Надежда Баранова. — На стекле остался след от клея, тогда прочитала внимательно эту записку. Знаков, запрещающих парковаться возле администрации, никаких нет, я поставила машину на свободное место. Паркуюсь я там не чаще одного-двух раз в неделю и не понимаю, чем вызвана такая нетерпимость к моему малогабаритному автомобилю. Мне очень интересно, на каком основании администрация ГГО считает своих сотрудников хозяевами этой парковки, а также почему муниципальные служащие, тратя своё оплачиваемое из бюджета рабочее время, бумагу, клей и оргтехнику используют для борьбы за право парковки? Я являюсь жителем города и плачу налоги, в том числе и для оплаты труда этих сотрудников. Хулиганские действия заставили меня испытывать чувство страха за своё здоровье и сохранность имущества в родном городе, принесли мне глубокие моральные страдания и повлекли расходы на удаление следов клея со стекла».

Тагильчанка написала обращение в рубрику «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила, но ей посоветовали обратиться за разъяснениями в администрацию ГГО. Тогда она сообщила о возникшей проблеме через интернет-приёмную тагильскому мэру Владиславу Пинаеву.

«3 октября выезду моего автомобиля с парковки препятствовал человек, которому не хватило места на парковке, на иномарке Nissan Sunny золотистого цвета. Он ожидал даму, выбежавшую из здания администрации. Мне удалось выехать, но продолжить движение, не совершив манёвра движения задним ходом на пешеходном переходе и пересечения сплошной линии разметки с выездом на полосу встречного движения, было невозможно. Возможно, это событие и явилось причиной написания записки со стороны работников администрации ГГО», — добавила Надежда Баранова.

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников сообщил АН «Между строк», что сотрудники администрации ГГО никаких записок на лобовые стёкла автомобилей не клеили, и посоветовал обратиться к организациям в соседних зданиях.

Проблеме с парковочными местами возле администрации ГГО уже несколько лет. В 2016 году водитель экс-главы Горноуральского округа даже подрался с гаишниками из-за места для инвалидов. На законное требование сотрудников полиции переставить автомобиль личный водитель Николая Кулиша ответил категорическим отказом, вёл себя вызывающе. Тогда сотрудникам ГИБДД пришлось применить слезоточивый газ.