«Парк бабочек» в Екатеринбурге, где змея укусила ребёнка, объявил о закрытии

«Парк бабочек» в Екатеринбурге, в котором несколько дней назад змея укусила ребёнка, закрывается, пишет Znak.com.

Директор контактного зоопарка Юлия Шкулёва рассказала, что сейчас оформляются необходимые документы. Как только животных раздадут в «добрые руки», учреждение перестанет принимать посетителей.

По её словам, этот проект достался команде три года назад от прежних собственников — они просто передали бизнес, который не приносил доходы, неравнодушным людям. Нынешние собственники также не смогли извлечь выгоду из этого предприятия.

«Здесь не было заработка, была идея научить посетителей бережно относиться к животным», — сказала Юлия Шкулёва.

Она рассказала, что зоозащитники постоянно писали жалобы на парк. Когда же из-за коронавируса учреждение было закрыто девять месяцев, никто из любителей природы не оказал поддержку животным, которых надо было кормить и лечить у ветеринара.

«Бывает, настаёт момент, когда устал сражаться», — объяснила директор «Парка бабочек».

Она отметила, что в учреждение позвонило уже много людей, желающих забрать питомцев. Так как бабочки живут всего 3–5 дней, речи об их передачи, скорее всего, не идёт. Что касается животных, то их отдадут, вероятно, знакомым заводчикам, чтобы не было сомнений, что с животными всё в порядке.

Напомним, об инциденте в контактном зоопарке в выходные сообщил портал Е1.ru. Отец ребёнка рассказал, что девочка держала змею на руках и она укусила ребёнка в щеку. В парке сказали, что змея не ядовитая, но родители отвезли ребёнка в больницу № 9 на обследование. Сотрудники парка пояснили родителям, что змея могла укусить их дочь, так как до этого девочка трогала цыплят. После этого о проверках в парке заявили прокуратура и СКР.