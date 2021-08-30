СК начал проверку контактного зоопарка в Екатеринбурге, где накануне ребёнка укусила змея

Следственное управление СКР по Свердловской области начало доследственную проверку после того, как в контактном зоопарке «Парк бабочек» в Екатеринбурге пятилетнюю девочку укусила змея, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи проверяют, есть ли в деле признаки преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Об инциденте в контактном зоопарке накануне сообщал портал Е1.ru. Отец ребёнка рассказал, что девочка держала змею на руках и она укусила ребёнка в щеку.
«Я попросил документы, что змея не ядовитая, что это безопасно. Мы решили вызвать скорую помощь, повезли ребёнка в больницу № 9, нужно её обследовать», — говорит отец пострадавшей.
Работники «Парка бабочек» сказали, что змей можно брать на руки.
«Дочкам было интересно, старшая взяла в руки, младшая стояла рядом. Сотрудники сказали, что змея вообще не кидается на людей, но, возможно, это случилось из-за того, что дети до этого трогали цыплят и от них был запах», — сказал папа девочки.