СК начал проверку контактного зоопарка в Екатеринбурге, где накануне ребёнка укусила змея

Следственное управление СКР по Свердловской области начало доследственную проверку после того, как в контактном зоопарке «Парк бабочек» в Екатеринбурге пятилетнюю девочку укусила змея, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи проверяют, есть ли в деле признаки преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Об инциденте в контактном зоопарке накануне сообщал портал Е1.ru. Отец ребёнка рассказал, что девочка держала змею на руках и она укусила ребёнка в щеку.

«Я попросил документы, что змея не ядовитая, что это безопасно. Мы решили вызвать скорую помощь, повезли ребёнка в больницу № 9, нужно её обследовать», — говорит отец пострадавшей.

Работники «Парка бабочек» сказали, что змей можно брать на руки.