Пандемия коронавируса может положительно повлиять на развитие внутреннего туризма

Закрытие границ с другими странами из-за пандемии коронавируса может дать стимул развитию внутреннего туризма в России. К такому выводу пришли сегодня участники онлайн-пресс-конференции, проведённой ИА «Интерфакс» в Екатеринбурге. О мерах поддержки туристической отрасли говорили директор ассоциации «Турпомощь» в Москве Александр Осауленко, директор Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, а также замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян и директор туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Сегодня все туристические компании страны приостановили свою работу. Часть турагентов уже переквалифицировалась в курьеров, водителей, осваивает новые профессии. Другая часть всё ещё работает удалённо, отвечая на запросы клиентов. Сегодня остро стоит вопрос о возвращении туристам денег за купленные туры, которые были отменены. Полученные от людей средства турагентства уже отправили на счета операторов и поставщиков услуг. Чтобы вернуть деньги, а тем более отправиться в оплаченное путешествие, российским туристам придётся запастить терпением.

По оценкам спикеров конференции, около 30% компаний не вернётся на рынок после завершения режима самоизоляции. Однако эксперты считают, что, как только ситуация наладится, в туризм придут новые игроки.

«Ситуация из ряда вон выходящая. Осложняется она тем, что мы не можем предположить, что будет впереди и когда это закончится. Ситуация де-факто является форс-мажором, но де-юре она форс-мажором не признана. Также надо понимать, что даже после снятия ограничений у людей останется некий психологический барьер как минимум ещё на месяц. Его придётся преодолевать. Я уверен, что само по себе снятие ограничений никакого взрывного роста продаж не даст. Как мы будем выходить из этой ситуации, сказать крайне сложно. Думаю, что нас ждёт трансформация рынка. Услуги будут предоставляться в большинстве своём онлайн, а туры будут делаться под конкретный запрос туриста», — говорит президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.

Директор туристического кластера «Гора Белая», который создаётся в 16 населённых пунктах под Нижним Тагилом, Леонид Гункевич считает, что кризис поможет развить внутренний туризм. По его словам, границы откроют не скоро, а доходы людей снизятся, но потребность в отдыхе никуда не денется.

«Сама ситуация направляет нас в сторону развития внутреннего туризма в нашей стране. Но сейчас в связи с тем, что возможности бюджета ограничены, мы получаем уверенные сигналы о необходимости сокращения наших программ, с чем я, как руководитель, безусловно, не согласен. Я считаю, что именно сейчас нужно с помощью туристической инфраструктуры создавать рабочие места. Наш проект потащит другие сферы экономики, ведь одно рабочее место в туризме формирует 3-4 рабочих места в смежных отраслях. Сегодня у нас в регионе нет особого места для отдыха, комплексно развитой территории. Как только карантин будет снят, внутренний туризм начнёт развиваться взрывным образом», — говорит Леонид Гункевич.

Также руководитель туркластера отметил, что в проекте заинтересованы инвесторы, которые готовы строить свои объекты, даже несмотря на экономические сложности. Чтобы не повторять печальный опыт захламлённого туристами озера Байкал, в туркластере «Гора Белая» очень важно создать инфраструктуру и организованный туризм.

По словам замминистра инвестиций и развития региона Евгения Копеляна, то, как скоро туристический бизнес восстановится после кризиса, зависит от помощи государства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в федеральное правительство свои предложения по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Речь идёт о финансовой, налоговой, имущественной, административной помощи.

«Если ситуация не изменится в лучшую сторону в течение мая и июня, то восстановление будет продолжаться около года. Если дольше, то ещё дольше. Скорее всего, внешние ограничения по перемещению граждан будут действовать дольше, чем внутренние. Спрос на внутренний туризм будет проявлен раньше, здесь я согласен с Леонидом Гункевичем. Многое зависит от тех мер, которые на федеральном уровне предлагаются, они будут серьёзно влиять на скорость восстановления рынка», — считает заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

В целом туристический рынок, по мнению президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, сможет возобновить работу не раньше осени — начала зимы 2020 года. Если эпидемиологическая обстановка улучшится в ближайшее время, внутренний туризм заметно оживёт благодаря открытию курортов Краснодарского края.