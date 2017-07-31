Памфилова призвала отменить муниципальный фильтр «в нынешнем виде»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр «в нынешнем виде» необходимо отменить, пишет «Коммерсантъ». Как рассказала Памфилова, она договорилась с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, чтобы собрать на площадке ЦИК экспертов, которые обсудят альтернативы фильтру. Глава ЦИК не уточнила, о чём именно идёт речь, чтобы «не навязывать своё мнение экспертам».

По её словам, вместо действующего муниципального фильтра нужно разработать систему, которая «не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах».

«Может, предложат убрать высокий порог в 10% и сделать его самым низким – 5% или даже ниже. Может, нужно, чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят. Могут быть более радикальные предложения», – сказала Памфилова.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снял свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области, так как не смог набрать необходимое количество подписей.

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), который ранее предлагал проверить информацию о доходах премьер-министра России Дмитрия Медведева, также не смог преодолеть муниципальный фильтр и снял свою кандидатуру с выборов главы Бурятии.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»