Памфилова пообещала создать беспрецедентную избирательную систему к следующим выборам

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на коллегии Минкомсвязи, заявила, что к следующим федеральным выборам ЦИК России планирует создать беспрецедентную, новую, современную избирательную систему, пишет Znak.com.

«С одной стороны, максимально защищённую, с учётом внешних вызовов, с другой — максимально прозрачную, чтобы результаты выборов не вызывали никакого сомнения. В более отдалённой перспективе перед нами стоит задача внедрения новейших информационных технологий в избирательный процесс. Таких, например, как использование технологии распределённых реестров — блокчейн, обеспечение цифрового доверия и других», — рассказала Памфилова.

Глава комиссии не преминула ещё раз отметить, что на прошедших в марте выборах президента «высочайший уровень доверия был восстановлен во многом благодаря тому, что выборы прошли максимально открыто и прозрачно».

Среди основных достижений прошедшей кампании глава Центризбиркома назвала оснащение всех избирательных комиссий цифровыми каналами связи.