Пайщики «Бухты Квинс» пожаловались Путину на барда Новикова и пригрозили акциями протеста

Пайщики строительного комплекса «Бухта Квинс» обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на застройщиков, пригрозив выйти на улицы Екатеринбурга с акцией протеста, пишет Znak.com.

Обманутые дольшики пожаловались главе государства на действия барда Александра Новикова, являющегося владельцем земли, а также его партнёра, бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Под обращением к президенту подписались 65 семей пайщиков.

«Мы, пострадавшие 65 семей, выражаем своё категорическое непонимание происходящего. Мы, у кого только-только затеплилась надежда на справедливость, глубоко возмущены неприкрытой коррупцией в нашей Свердловской области. Новиков абсолютно убеждён в своей безнаказанности и в суде открыто заявил, что мы своих квартир не получим никогда. Мы опасаемся, что в дальнейшем будет предпринято всё возможное, чтобы Новикова и Шилиманова вывести из-под уголовной ответственности, хотя в уголовном деле есть все доказательства причастности этих людей к хищению денежных средств кооператива в сумме около 40 миллионов рублей», – говорится в обращении к главе государства.

Напомним, коттеджный поселок «Бухта Квинс» до сих пор не построен (первые жильцы должны были заехать еще в 2012 году). Последние четыре года стройка заморожена.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, в результате чего Шилиманова на два месяца взяли под стражу, а Новикову суд определил домашний арест. Оба заявили о несогласии с обвинением и вердиктом по мере пресечения, позже в суд поступили соответствующие апелляционные жалобы, которые передали на рассмотрение в областной суд. Спустя неделю Новиков и Шилиманов вышли на свободу без каких-либо ограничений.

Агентство новостей «Между строк»