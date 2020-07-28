Озеленять экопарк площадью 7 гектаров на Муринских прудах будет компания из Нижнего Тагила

Озеленением новой парковой зоны на Муринских прудах в Нижнем Тагиле будет заниматься местная компания ООО «ПрокатУрал». Она выдвинула наиболее выгодное ценовое предложение для муниципального унитарного предприятия «Тагилдорстрой». Её сотрудники готовы выполнить все необходимые работы за 8,57 млн рублей. При этом изначально в качестве максимальной цены для заключения контракта на сайте госзакупок было указано 11,7 млн рублей. На договор по озеленению экопарка претендовали также ООО СК «Стройком» из Саранска и ООО «Зеленстрой» из Ижевска, однако они сделали МУПу менее выгодные предложения.

Согласно документации, на территории создаваемой зоны отдыха планируется высадить ели, яблони, липы, клёны, рябины. Кроме того, там появятся: вейник остроцветковый, вероникаструм бергинский, котовник Фассена, молиния голубая и пеннисетум лисохвостный. Озеленение должно быть выполнено до 10 сентября. Гарантии качества распространятся на все работы и составят 5 лет с момента сдачи объекта. Отвечать за конечный результат будет МУП «Тагилдорстрой», так как именно эта компания стала генеральным подрядчиком по благоустройству территории на Муринских прудах.

Почти за 100 млн рублей муниципальное предприятие должно будет организовать на Муринских прудах в этом году настоящий экопарк площадью 7 га. Новое место отдыха сможет принять отдыхающих уже в сентябре. «Тагилдорстрой» сохранит все пешеходные направления и проложит новые, рассадит деревья и кустарники, организует цветочные клумбы. На ГГМ сделают несколько детских площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, на территории можно будет позаниматься воркаутом, покататься на роликах и самокатах. Проектом предусмотрена прокладка инженерных сетей, разбивка на местности сети тротуаров и прогулочных дорожек, устройство велосипедной дорожки, установка урн, скамеек и беседок, организация освещения территории и видеонаблюдения. Также планируется размещение общественного туалета на пять унитазов и один писсуар.

Одним из знаковых объектов парка станет деревянная мельница. Известно, что имя месту, где будет создаваться новая зона отдыха для тагильчан, дал когда-то мельник Семён Мурин.