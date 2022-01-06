Ответила за базар. Под Нижним Тагилом рецидивист Шкаф в пьяном угаре убил свою возлюбленную из-за оскорбления

В посёлке Новоасбест задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил свою знакомую. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», наказание за которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

По версии следствия, поздним вечером 23 декабря 2021 года возле подъезда дома на улице Лермонтова между 34-летним мужчиной, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности, и его 33-летней знакомой произошёл словесный конфликт. После этого мужчина ударил свою сожительницу на улице, а затем отнёс её в съёмную квартиру, где продолжил избивать. От полученных травм женщина скончалась.

Этой же ночью обвиняемый отнёс пострадавшую в ближайший лес, где оставил тело в заброшенном колодце. После чего продолжил выпивать.

«Тревожное сообщение об обнаружении тела женщины в заброшенном бетонном коллекторе, примерно в 80 метрах от жилого дома по улице Ленина, поступило в дежурную часть территориального ОВД посёлка Петрокаменский от участкового, который осуществлял обход подведомственного района. К тому времени тело погибшей молодой женщины сильно окоченело. По подозрению в совершении жестокой расправы сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали сожителя девушки — мужчину, более известного в определённых кругах по прозвищу Шкаф. Сыщики уголовного розыска установили, что оскорбительное слово, сказанное девушкой в ходе банального конфликта, унесло жизнь человека, за что теперь обвиняемому придётся долго сожалеть», — прокомментировал произошедшее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В итоге задержанный признал вину в совершённом преступлении. Сейчас по уголовному делу проводится сбор доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Обвиняемый заключён под стражу.