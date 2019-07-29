Отстранённый от выборов в Госдуму Сергей Капчук обратился за помощью к омбудсмену

Уральский бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук объявил сбор подписей под петицией на сайте Change.org из-за отказа Центризбиркома РФ регистрировать его на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, пишет Znak.com.

Как сообщается в тексте петиции, она будет направлена уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой, которую Капчук просит обратиться в Конституционный суд для защиты его избирательного права. За выходные петицию подписали 74 человека.

Напомним, Свердловский облизбирком отказался регистрировать Капчука на довыборах в Госдуму, так как у него не прошло 10 лет с момента погашения судимости: он был амнистирован после обвинительного приговора о мошенничестве в крупном размере лишь 29 мая 2019 года. В «Партии роста», от которой он выдвигался, при этом считают, что Капчук не имеет судимости именно из-за амнистии. Кроме того, сам кандидат получил справку от начальника Управления по организации дознания МВД России Сергея Манахова о том, что, как лицо, освобождённое от наказания, считается несудимым. В прошлую пятницу, 26 июня, Верховный суд России окончательно отказал Капчуку в регистрации на довыборах.

Сам Капчук считает, что его не пускают на выборы, чтобы он не создавал конкуренции кандидату от «Единой России» Антону Шипулину. Сейчас на мандат депутата Госдумы от Серовского округа претендуют биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия»), учитель из Екатеринбурга Ирина Скачкова («Яблоко»), общественница Евгения Чудновец (ЛДПР), бывший экскаваторщик КГОКа Габбас Даутов (КПРФ), фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин («Справедливая Россия») и координатор партии «Зелёные» по УрФО Игорь Рузаков. Выборы нового депутата Госдумы пройдут 8 сентября, в единый день голосования.