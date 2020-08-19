Отопительный сезон в Свердловской области может начаться раньше из-за пандемии

Главам свердловских муниципалитетов рекомендовано начать отопительный сезон, не дожидаясь устойчивых холодов. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов заявил, что к первой декаде сентября к включению отопления должен быть готов весь жилфонд, объекты соцкультбыта и коммунальная инфраструктура.

«Учитывая капризы уральской погоды, рекомендуем главам администраций начать процесс запуска тепла заблаговременно, не дожидаясь устойчивых холодов. Особенно это актуально для муниципалитетов с большой протяжённостью теплосетей. Главное — здоровье и комфорт уральцев», — приводят в департаменте информполитики региона слова министра.

Как напомнил Николай Смирнов, тепло в жилой фонд и соцучреждения должно подаваться, когда пять дней подряд держится температура воздуха ниже 8 градусов. Дата начала отопительного сезона в каждом из муниципалитетов устанавливается индивидуально и утверждается постановлением главы администрации.

Днём ранее на заседании оперативного штаба по COVID-19 и. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов заявил, что начать отопительный сезон своевременно особенно важно в текущей эпидемиологической ситуации.

«В текущей ситуации важно начать отопительный сезон вовремя, надёжно обеспечить комфортный температурный режим в домах. Нам необходимо исключить факторы, провоцирующие рост простудных заболеваний среди жителей области», — подчеркнул Алексей Орлов.

На сегодняшний день к подаче тепла в Свердловской области полностью готовы 67% котельных и 80% теплосетей, к приёму теплоносителя — 74% многоквартирных домов и более 80% учреждений социального назначения.