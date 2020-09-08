Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся с 15 сентября

В этом году отопительный сезон стартует в Нижнем Тагиле со вторника, 15 сентября, когда воздух на улице будет прогреваться уже только до 10 градусов выше нуля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации за подписью мэра Владислава Пинаева. Тепло начнёт поступать в квартиры тагильчан и здания социальных учреждений города постепенно. В первую очередь будут подключаться соцобъекты, в том числе больницы, школы и детские сады.

«Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 15 сентября приступить к заполнению систем теплоснабжения. Ежедневно направлять информацию в “Единую дежурную диспетчерскую службу” о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций. Рекомендовать предприятиям — собственникам жилищного фонда и организациям, имеющим жилищный фонд в управлении, начислять населению плату за отопление в соответствии с фактической датой подачи тепла», — говорится в постановлении.

Тем тагильчанам, у кого возникнут проблемы с отоплением, необходимо обращаться в «Единую дежурную диспетчерскую службу» по телефонам 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92 и 112.

Напомним, в этом году коммунальные и ресурсоснабжающие организации Нижнего Тагила начали готовиться к будущему отопительному сезону в июле. На подготовку было выделено полмиллиарда рублей.