Отмена выборов мэра Нижнего Тагила не отразится на работе избиркома

Отмена прямых выборов главы Нижнего Тагила не отразится на работе местного избиркома, сообщил АН «Между строк» врио мэра Владислав Пинаев. Ранее один из анонимных Telegram-каналов писал, что в администрации города сейчас обсуждается закрытие тагильского избиркома ради экономии бюджетных средств, а его председатель Лидия Брызгалова «собирается на заслуженный отдых».

«Даже не слышал об этом, если честно, — сказал АН "Между строк" Владислав Пинаев. — Избирком нам нужен. Кто выборы президента, губернатора или депутатов будет проводить? Выборы главы, да, занимали какое-то место, но это были выборы одного человека. У нас есть ещё депутаты — и местные, и Законодательного собрания, и Госдумы. Поэтому вопрос об упразднении избиркома даже не обсуждается».

Председатель избиркома Лидия Брызгалова также сообщила агентству, что не собирается увольняться в ближайшее время.

В бюджет 2018 года на работу избирательной комиссии заложено 3,8 млн рублей. В прошлом году в Нижнем Тагиле проходили выборы губернатора Свердловской области, а также депутатов и главы города, поэтому выделяемая избиркому сумма на начало 2017-го была гораздо больше — 23,4 млн рублей.

Напомним, 9 августа Нижнетагильская гордума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы города. Принимать заявления и документы от претендентов на кресло мэра будут с 13 по 24 августа. 26 сентября состоится первый этап отбора кандидатов. Тем, кто пройдёт проверку документов на достоверность, необходимо будет представить членам специальной конкурсной комиссии из восьми человек свои проекты развития Нижнего Тагила. Мэр будет избираться осенью этого года депутатами думы сроком на пять лет из тех людей, кого допустит до итогового голосования комиссия. Напомним, в её состав вошли по два представителя главных тагильских финансово-промышленных групп — ЕВРАЗа и «Уралвагонзавода». С составом второй половины конкурсной комиссии в ближайшее время определится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.