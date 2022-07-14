Открытки с драмтеатром и Черепановыми поступили в почтовые отделения Нижнего Тагила 

В почтовые отделения поступили открытки к 300-летию Нижнего Тагила. На юбилейной почтовой карточке изображены Театральная площадь, Нижнетагильский драматический театр и памятник изобретателям, создателям первого паровоза в России Черепановым.

Открытки напечатаны тиражом 1000 экземпляров. Они содержат знак почтовой оплаты литеру «В». Для отправки послания по России дополнительных марок не потребуется. Кроме того, в центральном почтовом отделении на Первомайской, 52, при отправке открытки можно поставить оттиск юбилейного почтового штемпеля с символикой городского юбилея.

Напомним, в марте вышли в обращение почтовые конверты в честь 300-летия основателя лакового промысла на Урале и родоначальника знаменитой династии тагильских художников Андрея Худоярова. Осенью ожидается выход в обращение почтовой марки, посвященной 300-летию города. Макет марки уже согласован, на ней будут изображены все основные достопримечательности Нижнего Тагила.