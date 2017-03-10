Открытие выставки VALLEYBROOK в Space Place (ФОТО)
9 марта в 17:00 в галерее Space Place состоялось открытие выставки Valleybrook Farms фотографа Амбер Лоу из США.
«Valleybrook Farms - это объект Eastman Chemical Company, которая была переведена на восток Теннесси и имеет интригующее прошлое. Говорят, что там проводились опыты над животными, которые в результате погибли от химических экспериментов с пищей. И теперь многие видят там приведения. Кажется, что каждый имеет свое собственное восприятие Valleybrook. Я заинтересована в этой истории, она завораживает и привлекает внимание. Поэтому я создала серию фотографий которые посвящены теме исследования сверхестественного и непонятного человеку», - рассказывает Амбер.
Выставка доступна до 17 марта.
Фото: организаторы
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