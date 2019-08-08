Открытие Молодёжного театра могут перенести из-за срыва ремонта кровли

Электронный аукцион по поиску компании-подрядчика для ремонта кровли Молодёжного театра в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся. Конкурс был объявлен в конце июля, его победителя планировалось определить 5 августа. За обновление кровли закрытого на ремонт театра на Вагонке мэрия готова была заплатить 3,8 млн рублей. Однако на торги заявилась только одна компания — ООО «Строй Проект» из Екатеринбурга, её заявка была признана не соответствующей требованиям аукциона. Об этом говорится в официальном протоколе подведения итогов конкурса, опубликованном на портале госзакупок. В ближайшее время мэрия попробует разыграть торги ещё раз.

Уже в сентябре в Молодёжном театре должно состояться открытие нового творческого сезона. До него планируется обновить световое и звуковое оборудование, провести косметический ремонт. На эти цели администрация города дополнительно выделила 1,3 млн рублей. Из-за срыва конкурса по поиску подрядной организации для ремонта кровли открытие с большой долей вероятности будет перенесено.

«Конечно, на начале творческого сезона это отразится, потому что без ремонта кровли невозможно осуществить косметический ремонт внутренних помещений, установить новые кресла и новое звуковое оборудование в зрительном зале. Всё это уже закуплено, но кровля протекает как раз над зрительным залом», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, добавив, что коллектив театра уже выстроил график выездных выступлений в школах и детских садах города.

Напомним, в апреле 2018 года театр на Вагонке закрыли из-за нарушений противопожарной безопасности. Позже Счётная палата Нижнего Тагила выявила в нём нарушения на сумму почти 40 млн рублей. Новый директор Молодёжного Наталия Мозжакова заявила АН «Между строк», что ситуация не критична — все замечания устранят в течение лета. Сейчас учреждение готовится к новому сезону.