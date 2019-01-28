«Открытая Россия» решила зарегистрироваться в России

«Открытая Россия» решила официально зарегистрироваться в России и подать документы в Минюст, со ссылкой на решение Совета движения пишет «Интерфакс». В организации отметили, что такое решение было принято из-за нескольких административных и одного уголовного дела в отношении активистов «Открытой России» по статьям о деятельности нежелательной организации.

«Если для того, чтобы защитить своих людей и отстоять своё право на существование и работу в родной стране, нам нужно предъявить государству бумажку, что мы не иностранцы, мы это сделаем. Мы были и остаёмся российским движением, созданным гражданами Российской Федерации. Это известно даже тем, кто проводил у нас обыски, и мы готовы доказать это в Минюсте и суде», — отметили в организации.

Пресс-секретарь движения Наталья Грязневич сообщила, что организация планирует подготовить документы на регистрацию в конце февраля.

Основатель «Открытой России» — экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В России нежелательными признаны британские организации — Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) и правозащитный проект Otkrytaya Rossia («Открытая Россия»). В «Открытой России» подчёркивали, что это другие организации и статус нежелательных распространяется только на них.

В январе стало известно, что против члена федерального совета движения Анастасии Шевченко возбуждено уголовное дело об организации, деятельность которой признали нежелательной в России (284.1 УК РФ). Такое дело завели впервые. У активистов движения в Ростове-на-Дону и Казани после этого прошли обыски.