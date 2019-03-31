«Открытая Россия» объявила о своей ликвидации

Российское общественно-сетевое движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации. Решение было принято на конференции организации в Риге. Таким образом её руководство надеется защитить активистов, пишет «Медуза» со ссылкой на председателя движения Андрея Пивоварова. В ближайшее время протокол конференции будет направлен в Минюст РФ. По словам Пивоварова, ликвидирована «Открытая Россия», учреждённая в 2016 году в Хельсинки. Будут ли закрыты международные организации, пока неизвестно.

«Это ни в коем случае не означает, что мы признаём претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы сделали это... Всё только начинается», — сказал Андрей Пивоваров.

Напомним, в апреле 2017 года статус нежелательных получили несколько организаций со схожим с «Открытой Россией» названием, зарегистрированных в Великобритании и США. Считается, что все они связаны с Михаилом Ходорковским. При этом Минюст и Генпрокуратура выступили с разъяснениями, из которых следует, что действующая на территории РФ организация «Открытая Россия», учреждённая гражданами РФ и финансируемая из российских источников, не подпадает под критерии нежелательных. Тем не менее с 2018 года в регионах страны было рассмотрено уже несколько десятков дел в отношении активистов «Открытой России» по статье 20.33 КоАП.

Единственной в России фигуранткой дела по статье 284.1 УК («Сотрудничество с нежелательной организацией») на сегодня остаётся ростовская активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко, которая с конца января находится под домашним арестом.