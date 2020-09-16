Отец погибшего в СИЗО националиста Тесака потребовал возбудить дело об убийстве сына

Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесака), тело которого было обнаружено утром 16 сентября в СИЗО № 3 Челябинской области, обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве сына.

Как рассказал изданию Baza адвокат Алексей Михальчик, действующий в интересах Сергея Марцинкевича, в обращении говорится, что 9 сентября погибший Тесак жаловался своему защитнику на пытки, которым его подвергают для того, чтобы выбить из него признание в преступлениях, которые он не совершал.