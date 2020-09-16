Baza сообщила о гибели националиста Тесака в челябинском СИЗО 

В челябинском СИЗО в возрасте 36 лет был найден мёртвым активист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, со ссылкой на источники пишет Baza. Смерть Марцинкевича также подтвердил источник ТАСС.

По данным Baza, Марцинкевич оставил предсмертную записку, содержание которой пока неизвестно.

Впервые Тесак стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодёжной организации «Формат 18», позже он стал сооснователем общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.