Отделение «Красного Креста» в Свердловской области объявило о сборе марлевых повязок для жителей Китая

Региональное отделение «Красного Креста» в Свердловской области начало акцию по сбору индивидуальных средств защиты, в том числе марлевых повязок, для жителей Китая, где сейчас идёт вспышка нового коронавируса, заявил председатель реготделения «Красного Креста» Дмитрий Вершинин.

Отдельно будет решаться вопрос о помощи Гуанчжоу — этот третий по величине город Китая является городом-побратимом Екатеринбурга, и, как сообщил начальник управления внешнеэкономических связей администрации Екатеринбурга Максим Докучаев, из Гуанчжоу пришло обращение с просьбой помочь им с марлевыми повязками, которых в КНР из-за вспышки вируса стало не хватать. Как отметил Докучаев, просьба чиновников Гуанчжоу уже перенаправлена уральским производителям марлевых повязок. Чиновник выразил уверенность, что вопрос с их поставкой в город-побратим будет решён.

На утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 42 тысячи человек, погибли уже 1016 человек, говорится в сообщении национальной комиссии здравоохранения КНР. В больницах Китая в настоящее время проходят курс лечения более 37 тысяч человек, состояние 7,3 тысячи больных оценивается как тяжёлое. При этом почти 4 тысячи человек удалось вылечить.