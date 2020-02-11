Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек

Число погибших от нового коронавируса, вызывающего пневмонию, на 11 февраля составляет 1018 человек, со ссылкой на власти Китая сообщает CNN. В материковом Китае 10 февраля умерли 108 человек, большинство — в провинции Хубэй.

Из китайских больниц выписаны 3996 выздоровевших пациентов, сообщает издание «Синьхуа».

В Китае и 24 странах подтверждено 42,6 тысячи случаев заболевания. По одному смертельному случаю зафиксировано в Гонконге и на Филиппинах. За пределами Китая больше всего заболевших в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Австралии. В России выявлено два случая заболевания — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Из-за угрозы распространения коронавируса остаётся закрытой российско-китайская граница на Дальнем Востоке. Вакцины от новой коронавирусной инфекции до сих пор нет.

Новый вирус выявили в городе Ухань в конце декабря 2019 года, после чего случаи заражения зафиксировали в десятках стран. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.