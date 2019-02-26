Отцу мэра Нижнего Тагила Юрию Пинаеву присвоено звание Почётный гражданин Свердловской области

Накануне, 25 февраля, губернатор Евгений Куйвашев присвоил звание Почётного гражданина Свердловской области отцу мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева Юрию Пинаеву, проработавшему многие годы на руководящих постах в регионе и более 20 последних лет возглавляющему Фонд губернаторских программ. Отметим, что 24 февраля Юрий Пинаев отметил своё 80-летие.

В канун юбилея Владислав Пинаев поздравил отца в эфире телеканала ОТВ.

Пинаев-старший награждён тремя медалями, знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Почётный гражданин города Асбеста. В 1970 году был избран заместителем председателя исполкома Асбестовского городского Совета Свердловской области. В 1987–1991 годах был председателем Асбестовского горисполкома. С 1991 по 1994 год возглавлял администрацию Асбеста. С 1994 по 1995 год — заместитель главы администрации Свердловской области по вопросам сельского хозяйства. В 1994–1998 гг. — депутат Свердловской областной Думы. В 1996–1998 гг. — заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области. В 1998 году — депутат Законодательного Собрания Свердловской области. С 1998 по 2001 год руководил администрацией губернатора Свердловской области, член правительства Свердловской области. С 2001 по 2004 год — советник губернатора.