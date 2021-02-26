От репетиций в Zoom до выхода на сцену за руку с мамой. Профессиональные танцоры и дети-инвалиды покажут социальный спектакль

В последний день февраля, в это воскресенье, во Дворце культуры школьников состоится премьера инклюзивного танцевального спектакля «Оставленные» (12+), подготовка к которому заняла более полугода. В постановке участвуют профессиональные и начинающие танцоры, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Реализовать проект получилось благодаря президентскому гранту, который выиграла общественная организация «Центр развития современного танца». Из-за пандемии коронавируса первые репетиции проходили в Zoom, а отработка хореографии офлайн началась только осенью.

«Грант мы получили и уже в июле пытались начать подготовку, но из-за карантина всё усложнилось. Возможности заниматься в хореографическом зале не было, и мы созванивались по видео в Zoom. Когда заболеваемость пошла на спад, всё равно мало кто приходил на репетиции, многие боялись. Сценарий к спектаклю я начала писать в сентябре, и осенью стартовали наши реальные репетиции. Тогда отдельные сцены спектакля стали складываться в единую картину», — рассказывает художественный руководитель РОО «Центр развития современного танца» Мария Воротникова.

В ожидании своего выхода на сцену

Танцевальный инклюзивный спектакль посвящён жизни людей, выросших в детском доме. На одной сцене выступят ученики танцевальной студии «Творческий беспорядок» и дети с ограниченными возможностями здоровья — участники проекта региональной общественной организации «Центр развития современного танца». В спектакле примут участие 57 человек. При подготовке к нему 24 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья занимались в инклюзивной мастерской. Многих из них можно будет увидеть на сцене. Но некоторым ребятам нужна помощь, поэтому на подмостки они выйдут вместе с родителями.

«Я смотрела много документальных фильмов и интервью о том, как дети выпускаются из детского дома. Это меня вдохновляло на создание спектакля. Они говорят, что им тяжело жить самостоятельно. Они остаются одни. С одной стороны, быть предоставленным самому себе — это большая радость, с другой стороны, у единиц складывается жизнь после выхода из детдома. У них очень сложные судьбы…» — делится Мария Воротникова.

История спектакля начинается с рассказа про девушку, которая выросла в детском доме. С самого юного возраста девочка была сложным подростком и управляла сверстниками. Повзрослев, героиня отдаёт новорождённого малыша в детский дом. Как и её мать, она отказывается от своего ребёнка. Кажется, что в жизни девочки всё наладится, когда появляется семейная пара, которая хочет забрать её. Но события сложатся так, что в семью возьмут другого ребёнка.

«Те жёсткие условия, в которых живут дети в детских домах, формируют в них жестокость и наглость. Когда я готовлюсь к спектаклю, то пытаюсь поставить себя на место этой девочки, которую изначально бросили родители, а потом ещё и другие люди отказались брать в семью. В итоге в своей жизни, связавшись не с тем мужчиной, моя героиня повторяет поступок матери. Она чувствует непонимание, разочарование и озлобленность на всех», — делится мыслями исполнительница главной роли Анастасия Злобина.

Анастасия Злобина наблюдает за репетицией

И таких историй, когда от детей отказываются будущие приёмные родители, много. По словам постановщика спектакля Марии Воротниковой, сюжетная линия героини основана на реальной истории 15-летнего юноши, которого не взяли в семью только потому, что на этом настоял воспитатель детского дома. Педагог обратила внимание будущих родителей на другого ребёнка, у которого много достижений и наград. А жизнь юноши так и продолжилась в стенах детского дома.

Другие герои спектакля — это семейная пара, которая хочет удочерить девочку и тоже сталкивается с трудностями. Им необходимо морально подготовиться, пройти все инстанции и собрать большое количество документов.

Мария Воротникова и Игорь Марьин разыгрывают сцену

«Честно говоря, очень тяжело за время спектакля выразить все свои мысли и идеи. Хочется показать зрителю разные истории того, как сложилась судьба людей, которые выросли в детских домах, а также взгляд со стороны приёмных родителей, насколько ответственно и тяжело решиться на такой шаг. На мой взгляд, самое непростое — прочувствовать и постараться понять, почему герои поступают именно так, а не иначе», — рассказывает танцор Игорь Марьин.

Своеобразный ярлык детдомовца — это чёрные футболки, которые танцоры постоянно вытягивают и от которых пытаются избавиться. И в конце это им удаётся. Финальная часть постановки символизирует надежду на то, что рядом найдутся люди, на которых можно положиться.

Вход на спектакль свободный. Зрителей просят быть в средствах индивидуальной защиты.

Созданием инклюзивной творческой площадки организаторы занялись ещё в 2019 году. Тогда в декабре состоялся первый спектакль, в котором дети с ОВЗ приняли участие наравне с другими детьми и взрослыми. Сейчас в «Центре развития современного танца» при помощи инклюзивных практик с детьми занимается профессиональный педагог Василина Галкина.

В студии уделяют внимание современной и классической хореографии, акробатике. Для занятий по актёрскому мастерству приглашают актрису Нижнетагильского драматического театра Светлану Кравченко. А мастер-классы по художественному развитию проводит художник Алёна Скрипина. Вместе с детьми в «Центре развития современного танца» педагоги создают не только хореографические, но и театральные постановки.