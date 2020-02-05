От Нижнего Тагила на участие в «Лыжне России — 2020» уже заявились 7,5 тысячи человек

Первый замгубернатора Свердловской области Павел Креков 5 февраля во время выездного совещания оценил готовность полигона Нижнетагильского института испытания металлов к проведению «Лыжни России — 2020». По словам вице-мэра Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина, на участие в гонке заявились уже порядка 7,5 тысячи тагильчан.

«Это сотрудники 66 предприятий и образовательных учреждений города», — уточнил вице-мэр.

Он также отметил, что для участия в лыжном забеге не требуется предварительной регистрации. Пройти дистанцию 2020 метров в субботу, 8 февраля, может любой желающий. Для доставки людей к месту проведения мероприятия будет задействовано 155 единиц техники.

«Проложена трасса, утверждена схема площадки, разработаны логистика и меры по обеспечению безопасности, укомплектованы бригады медсопровождения, за порядком на полигоне будут следить сотрудники Росгвардии и полиции. До конца дня завершится монтаж ограждения. Главные призы — два снегохода — закуплены и ждут победителей профессионального старта», — отчитался перед замгубернатора директор исполнительной дирекции РОО «Федерация лыжных гонок Свердловской области» Дмитрий Чукреев.

Напомним, 18-я уральская лыжная гонка пройдёт в рамках XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2020» на полигоне «Старатель». Предполагается, что мероприятие посетят 15 тысяч участников из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области.