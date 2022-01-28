«От металлокассет пришлось отказаться». Строители показали, как будет выглядеть ГДДЮТ в Нижнем Тагиле 

Строители отказались от использования металлокассет в ремонте фасада Городского дворца детского и юношеского творчества. Об этом АН «Между строк» рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Как должен выглядеть отремонтированный дворец на Красногвардейской, 15, чиновники решали долго. Изначально по проекту здание 1988 года постройки хотели обшить оранжевыми металлокассетами, однако этот вариант возмутил городскую общественность. После того как инициативная группа художников написала письмо на имя мэра Владислава Пинаева с просьбой пересмотреть экстерьерные решения, чиновники всё-таки прислушались к мнению горожан.

Варианты проектов ремонта фасада Варианты проектов ремонта фасада

В октябре 2021 года глава города Владислав Пинаев принял решение изменить цвет металлокассет на белый. Когда строители приступили к работам, они поняли, что облицовка из металлокассет будет смотреться дёшево. Затем рассматривался вариант обшивки здания фиброцементными плитами, но и от него пришлось отказаться.