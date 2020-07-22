От коронавируса скончался министр сельского хозяйства Свердловской области

В Свердловской области скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярёв, сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, министр болел коронавирусной инфекцией, последнее время лежал в реанимации.

«Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали всё, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал глава региона.

Дмитрию Дегтярёву было 43 года. Практически всю свою жизнь он работал в сфере сельского хозяйства. За годы работы прошёл путь от должности ведущего специалиста до заместителя министра. До назначения министром он занимался социальным и экономическим развитием сельских территорий, в декабре 2016 года стал министром АПК региона.