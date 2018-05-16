Осуждённый на 20 лет украинский режиссёр Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Осуждённый на 20 лет заключения по делу «крымских террористов» режиссёр Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе пишет «Медиазона».

Сенцов, находящийся в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе, требует освобождения всех украинских политзаключённых в России.

«Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осуждённый российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием её прекращения является освобождение всех украинских политзаключённых, находящихся на территории РФ», — написал Сенцов в записке, которую он передал через адвоката.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, его подзащитный готовился к проведению голодовки около полутора месяцев.

«Он отказался от продуктовых передач, от магазина в колонии, перешёл на баланду и ел минимальное количество еды, готовя организм к голодовке, которую объявил после подготовки», — рассказал Динзе.

Сенцов написал заявление о голодовке на имя начальника колонии, где указал в качестве требования для её прекращения освобождение 64 украинских политзаключённых. Он не назвал имён. По словам адвоката, требование не относится к нему лично.

«В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН. Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. О собственном освобождении он не требовал. Речь идёт исключительно об освобождении политзаключённых», — говорит адвокат.

После начала голодовки Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик, сейчас оно стабильное.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссёра Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов. По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал «террористическое сообщество» (часть 1 статьи 205.4 УК), участники которого подожгли дверь «Русской общины Крыма» и окна отделения «Единой России» (пункт «а» части 2 статьи 205 УК), а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК). Также им предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе группы (часть 3 статьи 222 УК). Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко — 10 лет колонии, оба отрицали свою вину.

Верховный суд оставил приговор Сенцову без изменений, а затем отказался его пересматривать. В марте 2016 года Сенцова этапировали в колонию в Якутии, а в 2017 году перевезли оттуда в Лабытнанги.