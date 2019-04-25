Останки погибшего на Кубани во время ВОВ лётчика из Нижнего Тагила торжественно захоронят на родине в канун Дня Победы

8 мая на Центральном кладбище Нижнего Тагила на Мемориале воинской славы состоится торжественная церемония по захоронению останков лётчика Дмитрия Деткова, погибшего в 1942 году на Кубани во время Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба мэрии, почтить память героя придут родственники, глава города Владислав Пинаев, ветераны-фронтовики и бойцы Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь».

Дмитрий Детков родился в Нижнем Тагиле в 1918 году. Также известно, что он проживал по адресу Дзержинского, 40 вместе со своим отцом Николаем Дмитриевичем Детковым. После мобилизации Дмитрий был направлен в 502-й штурмовой авиационный полк, который осенью 1942 года принимал участие в боях за Кавказ в составе 5-й воздушной армии. Согласно официальным данным, сержант Детков не вернулся с боевого задания 8 августа 1942 года после обстрела зенитками. Обломки самолёта Ил-2 сержанта Деткова нашли поисковики отряда «Кубанский плацдарм» прошлой весной. Краснодарские поисковики связались с коллегами из Нижнего Тагила в надежде найти потомков погибшего лётчика. Единственным, кого удалось разыскать, оказался племянник — сын старшего брата Николай Леонидович Детков.

27 апреля останки и личные вещи Деткова из Краснодара перевезут в Нижний Тагил. На родину прах лётчика будет сопровождать делегация из Свердловской области под руководством сотрудника аппарата Общественной палаты Российской Федерации и активистов всероссийского проекта «Эстафета поколений».