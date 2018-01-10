Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты

Более 730 россиян за последние три года купили гражданство Мальты, сообщается на сайте правительства Мальты. Гражданами Мальты, в частности, стали основатель «Яндекса» Аркадий Волож и его члены семьи, а также владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и его семья.

Представитель «Яндекса» в комментарии РБК пояснил, что Волож много ездит по Европе, чтобы решать вопросы компании. Наличие у него гражданства Мальты, которая в 2004 году вошла в Евросоюз, позволит совершать безвизовые поездки в Европу.

«Как и прежде, он остаётся российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — подчеркнули в компании.

Близкий к Борису Минцу собеседник РБК также подтвердил, что владелец O1 Properties в марте 2016 года стал гражданином Мальты.

В списке получивших гражданство Мальты также есть гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачёв, бывший вице-президент Lenovo Глеб Мишин и семья владельца крупной девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимира Воронина. Все они подтвердили РБК, что купили гражданство Мальты.

В список также вошли полные тёзки топ-менеджеров «Лаборатории Касперского» Алексея де Мондерик и Татьяны Мраморновой, бывшего губернатора Амурской области Леонида Коротко, сооснователей «Спортмастера» Дмитрия Дойхена и Николая Фартушняка, гендиректора управляющей компании бизнес-терминала в аэропорту «Внуково-3» Игоря Мудрика и другие российские бизнесмены.

Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действует на Мальте с 2013 года. Минимальная сумма, которая необходима для участия, — 880 тысяч евро без учёта комиссии и сборов.