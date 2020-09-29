Основатель популярного фитнес-клуба в Нижнем Тагиле — о потерях во время «короны», готовности ко второй волне, будущем фитнеса в городе и о том, как айтишное прошлое помогло «Халку» стать революционером в индустрии

Лишится ли Нижний Тагил части фитнес-клубов к концу года, как предрекают эксперты, говоря о «длинных» последствиях коронакризиса? Станут ли дороже персональные тренировки? Насколько безопасно сегодня посещать тагильские тренажёрки? Есть ли смысл покупать карту, если вторая волна «короны» на носу? Мы планировали задать эти вопросы руководству «Халка», крупнейшего фитнес-клуба Нижнего Тагила. Но вышло больше, чем просто ответы на них. Вышла история о том, как айтишник изменил фитнес-пространство Нижнего Тагила, изучил под микроскопом запросы клиентов и точно знает, что будет с фитнесом в Тагиле завтра.

В зале на фоне остальных его выделяют очки и излишняя сосредоточенность. Уже после интервью понимаем, что первое впечатление не обмануло: таких людей шутя называют «ботаник» и «зануда-планировщик», но в случае с Павлом это комплимент. Два года назад айтишник Безбородов открыл в центре Нижнего Тагила «Халк», который в максимально короткие сроки стал одним из ведущих фитнес-клубов города. Дерзкие пиар-кампании, смелые офлайн-мероприятия и, главное, о чём говорят те, кто хоть раз бывал в клубе, — атмосфера, где всё для человека. «Халк» во многом стал революционером в фитнес-индустрии Нижнего Тагила. Но в марте этого года всё остановилось, и долгие три месяца клуб находился в неизвестности, теряя деньги, клиентов и уверенность в будущем.

«Случившийся коронакризис напоминает ситуацию с полем Zero в рулетке: когда игрок делает ставку, то он практически не рассматривает вариант попадания шарика на это поле, отбрасывая его как маловероятный. Так и с этим кризисом: это событие было настолько невероятно, что не было предусмотрено ни в одном договоре, ни в одном бизнес-плане. Это урок, который следует извлечь любому перфекционисту при планировании своих действий в бизнесе, и впредь не отбрасывать эту вероятность, а также методично её просчитывать и вставлять в договоры под изумлённым взглядом контрагента. Второй урок — это позиция государства. Помощи я и так не ожидал, но что действительно было неожиданно, так это возложение государством на бизнес своих функций по поддержке населения в режиме ЧС: я имею в виду оплату карантина сотрудникам за счёт компании. Это очень наглядная позиция, из которой нужно делать выводы на будущее», — говорит Павел.

Сейчас всё фитнес-сообщество ориентируется на август, сравнивая все показатели с августом прошлогодним. Так вот, посещаемость в «Халке» в августе упала на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, выручка снизилась всего на 2%. И если почитать о статистике в регионе, ситуация очень даже неплохая. Когда двери «Халка» в марте закрылись, клуб минимизировал все затраты, оставив только одну статью расходов — зарплату сотрудников. Их почти 40 человек, за период карантина сумма приблизилась к полумиллиону рублей. Это стало главной брешью в бюджете клуба. Но потери были бы куда значительнее, если бы не адекватная позиция арендодателя в ТЦ «Квадрат»: он заморозил аренду с самого первого до самого последнего дня карантина, и это редкий случай, ведь многие предприниматели из всех сфер бизнеса прекратили деятельность именно из-за невозможности платить аренду.

Льготный кредит под 0% на зарплату сотрудникам, займ «Антикризисный» от фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) — Безбородов старался использовать разные антикризисные инструменты.

«Несмотря на тяжёлый старт в июне после карантина, мы смогли быстро восстановить загрузку клуба. Мы поддержали её специальным ценовым предложением, ориентированным на занятия в дневное, менее востребованное время. Это позволило привлечь много новых клиентов. При этом нам удалось избежать радикального снижения цены на свои услуги и не повторять тактику конкурентов, демпингуя цены ниже себестоимости».

Перед открытием в клубе опасались, что клиенты в первую очередь начнут экономить на персональных тренировках, но оказалось, что к персональному вниманию и заботе инструкторов люди привыкли и считают эту услугу приоритетной, так что она не просела после открытия. Павлу Безбородову удалось усилить это направление: на фоне ослабления конкурентов часть сильных инструкторов перешла работать к нему. Итого прибавление команды «Халка» в посткарантинный период — плюс пять человек.

«Мы уже в конце июня осознавали риски развития такого сценария и разработали маркетинговые решения, направленные не столько на возвращение в клуб действующих клиентов, сколько на привлечение новых, снижение порога входа, предоставление услуги бесплатного тест-драйва клуба. Это существенно освежило нашу клиентскую базу и помогло заменить в ней клиентов, которые пока боятся возвращаться в общественные места, на клиентов, которые соскучились по офлайну и физической активности».

Скорость принятия маркетинговых решений, чуткость и быстрая реакция на внешние изменения — Безбородов может говорить об этом бесконечно. Опытный айтишник привык верить только цифрам и управление фитнес-клубом поставил на знакомые и надёжные рельсы, где главное — получение, обработка и анализ данных. Программное обеспечение «Халка» как отдельная экосистема — живой организм со всевозможными графиками и алгоритмами, с таймингом и ответственными. Эта система, пожалуй, и есть первопричина такого успеха «Халка», его революционности и готовности меняться не вслепую, а исходя из анализа данных.

Павел и клиентов изучал как под микроскопом: их запросы, возможности и даже географию распространения клубных карт «Халка» на территории города.

Сейчас все эти знания направлены на полное оздоровление клуба и возврат клиентов после карантина, с учётом всех требований Роспотребнадзора. О последних в «Халке» напоминает разметка на полу, повсюду расставленные санитайзеры, информационные стенды о дистанцировании и правильном мытье рук и постоянно снующие по залу сотрудники клининговой службы, хотя к ним и в докоронакризисное время клиенты привыкли — на чистоте здесь по-хорошему помешаны.

Единственное, чего не хватает из прошлой, докоронавирусной эры, — кулеров с водой. По требованию Роспотребнадзора они убраны до лучших эпидемиологических времён. А полотенца уже выдают, сауны включили, бар работает, солярий тоже.

Второй волны коронавируса Безбородов опасается уже не так, как первой. Уверен, что она будет гораздо мягче и пройдёт спокойнее.

«Если даже придётся закрываться снова, в чём я, честно говоря, сомневаюсь, то по сути форматов останется немного, только онлайн. Но если к нему придётся вернуться, то у нас есть идеи, как сделать его полноценным и более качественным. Так, одна из наших идей — организовать для клиентов доставку из клуба на дом спортивного инвентаря для домашних онлайн-тренировок. В любом случае мы найдём способ взаимодействия с нашими клиентами, что бы ни случилось».

Кейсы по выживанию после «короны» у каждого клуба свои, и чтобы познакомиться с другими, Безбородов даже слетал в Москву на форум, где при участии Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) ведущие клубы страны обсуждали, как можно докричаться до власти, с кем объединяться и что предложить клиентам, чтобы жить дальше.

«Я думаю, случившийся кризис, как и любой другой, подвергнет краш-тесту всю фитнес-индустрию, поставив под сомнение решения и форматы, выработанные годами, обострив накопленные проблемы, и ускорит назревавшие изменения. Игроки рынка, которые до кризиса имели серьёзные проблемы в своей бизнес-модели, вынуждены будут принять радикальные решения, которые откладывали, а игроки, которые были устойчивы до кризиса, смогут уверенно его пережить или даже вырасти за счёт ослабленных конкурентов. А что касается моего личного прогноза, то стоимость фитнес-услуг в Тагиле не изменится: вероятно, будут проводиться разовые акции, клубы будут пытаться компенсировать кассовые разрывы, но в среднем цена будет на уровне прошлого года. И ещё ожидаю, что скоро один из клубов в центре города вынужден будет закрыться, и это будем не мы».

Ещё Безбородов прогнозирует, что никакой карантин не уведёт людей из зала к домашним или уличным тренировкам. Если, конечно, в фитнес-клубе изучают потребности клиента, предоставляют ему современные тренажёры («Халк» даже во время коронакризиса не отказался от заказанных ранее четырёх крутых агрегатов), погружают в атмосферу драйва и комфорта, где каждый чувствует себя «своим». И ещё не боятся сумасшедших рекламных кампаний, даже если для этого, например, придётся затащить в тренажёрный зал настоящую большую кровать.

Партнёрский материал