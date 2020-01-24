Основатель Faberlic создаст новую политическую партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую политическую партию, со ссылкой на бывшего совладельца компании Александра Даванкова пишет «Коммерсантъ».

По словам Даванкова, съезд партии запланирован на 1 марта, её название пока не разглашается. Предполагается, что это будет право-либеральная партия, в которую будут привлекать не представленную в политике молодёжь. После регистрации партия планирует принять участие в местных выборах более чем в 20 регионах России, а затем — в выборах в Госдуму.

Близкий к Кремлю источник рассказал, что о создании партии знают в администрации президента. Партия рассчитана на «городской образованный средний класс, на аудиторию 18–30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы». Даванков возглавит исполком новой партии, его младший брат — Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», которая курируется администрацией президента.

Ранее, в начале января, о создании собственной партии объявил один из создателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров. По данным «Коммерсанта», его «Партия прямой демократии» уже создала 36 инициативных групп в разных регионах России, в том числе в Дагестане, Крыму и Якутии. Для регистрации необходимо 43 группы.

Компания Алексея Нечаева Faberlic была основана в 1997 году, у неё есть филиалы более чем в 20 странах мира. По итогам 2018 года её выручка составила 28 миллиардов рублей.