Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проведёт в Нижнем Тагиле творческую мастерскую для поиска талантов

В Нижнем Тагиле 18 июля пройдёт «Творческая мастерская Вадима Самойлова» (16+), на которой смогут выступить местные музыканты, вне зависимости от возраста и стиля музыки. Главное условие — исполнители должны представить авторский материал, продюсированием которого в дальнейшем может заняться основатель рок-группы «Агата Кристи» продюсер Вадим Самойлов.

Как рассказали «Афише МС» организаторы мероприятия — команда уральского продюсерского центра Свердловской области по развитию креативных индустрий «Уральский авангард» — легендарный рок-музыкант едет в Нижний Тагил в поиске талантов. Шанс получить наставничество Самойлова есть у каждого, кто пишет свою музыку. Возрастных и стилистических ограничений нет. Если вы читаете рэп или делаете суперэкспериментальную электронную музыку, вы можете попробовать себя на прослушивании.

Каждому исполнителю дадут 20 минут на выступление. Организаторы обещают помочь настроить аппаратуру, если это потребуется. Отбор пройдёт в два этапа. Сначала состоится очное голосование внутри сообщества исполнителей, пришедших на прослушивание. Далее среди набравших большое число голосов Вадим Самойлов выберет несколько интересных проектов и выступит в качестве их наставника.

Финалисты творческого отбора выступят в сопровождении профессиональных музыкантов коллектива Вадима Самойлова на «Демидов-фесте», который пройдёт этим летом в «АртРезиденции» в Черноисточинске. Хэдлайнером фестиваля станет сам Вадим.

«У ребят будет возможность вместе с профессиональными музыкантами подготовиться и выступить на большой сцене перед гостями “Демидов-феста”. Вадиму этот проект очень интересен, ведь он планирует запустить студии звукозаписи в “АртРезиденции” и новом креативном кластере “Самородок”», — рассказывает менеджер проектов в Нижнем Тагиле и Черноисточинске Екатерина Третьякова.

Прослушивания пройдут 18 июля с 12:00 в лофт-пространстве «FriendZona» на Носова, 1. Для участия нужно заполнить заявку, указав название проекта и контактные данные.

«Дорогие друзья, начинающие авторы-исполнители, сочиняющие собственную музыку и стихи, я вас приглашаю поучаствовать в уникальном проекте. Вы сможете не просто показать свои песни, но и выступить в составе моего коллектива, почувствовать, что такое профессиональная сцена. Приглашаю также готовые коллективы, которые хотят взгляда со стороны, развития и мастер-классов», — говорит Вадим Самойлов.

Также на «Творческую мастерскую Вадима Самойлова» смогут прийти друзья музыкантов-участников и другие слушатели. Правда, на площадку не будут пускать больше 50 человек одновременно из-за действующих в городе ограничений по коронавирусу.