В Нижнем Тагиле местная радиостанция запускает конкурс для исполнителей, итогом которого станет музыкальный фестиваль

Радиостанция «Экорадио» и телекомпания «Телекон» объявили о приёме заявок на музыкальный конкурс «Новые голоса». Победитель получит запись сингла, ротацию на радио и выступление на «Экорадио Fest», сообщает ИА «Все новости».

«Новые голоса» — большой проект по поиску и поддержке талантливых музыкантов из Нижнего Тагила. На первом этапе участники, подавшие заявку, пройдут онлайн-прослушивание, а три финалиста станут участниками эфира «Телекона» и «Экорадио». Победитель сможет записать свой сингл, получит ротацию на радио и выступление на «Экорадио Fest» — первом музыкальном фестивале «Экорадио», приуроченном к 25-летнему юбилею радиостанции.

В конкурсе могут принять участие вокалисты и авторы песен. Чтобы попасть на кастинг, нужно заполнить анкету. В ней указать ФИО, возраст, город проживания, контактный телефон, сферу деятельности, опыт в медиа. Также не забудьте приложить свой сингл и фотографию.

Демо и анкеты принимаются по электронной почте kamila_nt@mail.ru до 30 июля.

Троих финалистов, претендующих на победу в конкурсе «Новые голоса», жюри представит в августе. Результаты удалённого отборочного тура озвучат в июле.