Осенью «Ласточку» запустят из Нижнего Тагила в Качканар

Этой осенью власти Свердловской области планируют запустить скоростной электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила в Качканар в обоих направлениях. Об этом стало известно после совещания по развитию северных территорий Свердловской области. 21 июля губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона проработать вопрос продления маршрутов электропоездов «Ласточка».

Предполагается, что время в пути на маршруте Качканар — Нижний Тагил составит не более 1 часа 40 минут с учётом остановок. Кроме того, планируется строительство высокой пассажирской платформы на железнодорожной станции Качканар. В Нижнем Тагиле такую платформу планируют переоборудовать под «Ласточки» в следующем году, об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев во время пресс-конференции.

Так, правительство региона совместно с РЖД планирует до конца года наладить движение современных поездов на севере области. Уже завтра, 12 августа, губернатор Евгений Куйвашев приедет на «Ласточке» с другими высокопоставленными гостями на празднование 300-летия Нижнего Тагила.