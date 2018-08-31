ОСАГО, кредиты и штрафы для анонимайзеров: какие законы вступят в силу с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в законную силу ряд законопроектов, затрагивающих интересы автомобилистов, студентов и других категорий населения, сообщается на сайте Госдумы.

С начала осени водителей, передвигающихся на автомобиле без оформления полиса обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО), будут штрафовать на 800 рублей. Штраф смогут выписать 1 раз в день. Также автомобилистам грозит штраф за отсутствие техосмотра — его размер составит уже 2 тысячи рублей. Мониторингом автомобилей будут заниматься установленные на дорогах камеры.

Кроме того, значительно вырастет в цене полис ОСАГО. Из-за проводимой Центробанком политики расширения тарифного коридора на 20% средняя стоимость полиса поднимется с 5,8 тысячи рублей до 7 тысяч.

С 1 сентября вступит в силу законопроект о наследственных фондах: при составлении завещания гражданин сможет оставить соответствующее распоряжение и после его смерти будет создан некоммерческий фонд, который распределит оставшееся имущество в соответствии с волей умершего. Это позволит наследникам начать распоряжаться переданным по завещанию имуществом сразу, а не по истечении полугода.

С начала сентября услуга оформления биометрического загранпаспорта должна быть доступна хотя бы в одном МФЦ в городских округах и административных центрах, где проживает свыше 50 тысяч человек. С февраля 2018 года такие МФЦ должны были располагаться в городских округах и административных центрах муниципальных районов с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городах федерального значения.

С первого дня осени на 150 рублей увеличится минимальный размер академической стипендии, который составит 1633 рубля.

Усложнится процедура получения потребительского кредита — Центробанк установит для кредитов повышенные коэффициенты риска. Для кредитов с процентной ставкой в диапазоне 10–15% коэффициент риска возрастёт со 100% до 130%, со ставкой 25–30% — со 140% до 200%. Теперь для получения кредита банк будет требовать или залог, или поручителя.

3 сентября в России появится должность финансового уполномоченного. Он должен будет защищать интересы граждан и бизнеса, рассматривать обращения потребителей об услугах, оказанных финансовыми учреждениями.

В силу с 4 сентября вступает закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак. Теперь дрессировка и подготовка собак соответствующих пород будет возможна только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им вреда. В частности, в соответствии с новыми нормами необходимо будет устанавливать ограждение, которое будет защищать дикое животное.

С 26 сентября в России вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещённые сайты. Владельцам анонимайзеров и операторам поисковых систем грозит штраф до 700 тысяч рублей за доступ к сайтам с запрещённой информацией. Обычных интернет-пользователей нововведение не коснётся.