Организаторы «Оскара» впервые проведут зрительское голосование за лучший фильм 

Американская киноакадемия впервые проведёт зрительское голосование за лучший фильм. Его результаты объявят на 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Как сообщает The Hollywood Reporter, голосование будет проходить в Twitter.

С 14 февраля по 3 марта пользователи соцсети смогут голосовать за любимые фильмы, выпущенные в 2021 году, используя хэштег #OscarsFanFavorite. Фильм, набравший наибольшее количество голосов, будет отмечен на церемонии «Оскар» 27 марта.

Кроме того, пользователи Twitter могут написать твит о своих любимых моментах из фильмов 2021 года и использовать хэштег #OscarsCheerMoment. Голосование пройдёт с 24 февраля по 3 марта, лучшие моменты из фильмов также покажут во время вручения «Оскара».